Путин: межгосотношения в многополярном мире должны строиться на уважении интересов

Важно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные контакты, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Межгосударственные отношения в эпоху многополярного мира должны строиться в логике уважения интересов друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

Читайте также

История визитов Путина в Туркменистан. Главные события и договоренности

Российский лидер указал, что ООН по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и зачастую является единственным механизмом, способным обеспечивать баланс интересов и "находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон".

"Убеждены, именно в такой логике, на принципах устава ООН, в новую эпоху многополярного мира, можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами", - подчеркнул Путин.