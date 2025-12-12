Эксперт Карасев считает, что Зеленский сорвет выборы президента Украины

По прогнозу политолога, если организовать выборы на Украине, то в финал пройдут кандидаты, утвержденные либо Великобританией, либо США

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский сорвет выборы президента Украины, на которые ранее согласился публично, так как не сможет на них победить. Спокойно покинуть пост он не может, так как станет фигурантом уголовных дел, такое мнение ТАСС выразил политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Зеленского "нет шансов переизбраться легально" на новый срок. Одержать победу он сможет только благодаря использованию "так называемого молдавского сценария, с задействованием избирателей числа украинской диаспоры, которые проживают в Европе, США, Канаде, в других странах".

"У меня вопрос, а что мешало Зеленскому провести выборы в определенные законом Украины сроки? Он же их не захотел проводить. И поэтому здесь это все лукавство, это все игры, затягивание времени, потому что не нужны выборы Зеленскому. Он их проиграет. Поэтому не будет никаких выборов. Он их не будет проводить, он их сорвет", - сказал Карасев.

По прогнозу эксперта, если организовать выборы президента Украины, то в финал пройдут кандидаты, утвержденные либо Великобританией, либо США - экс-главком Вооруженных сил Украины, ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров соответственно. Сам же Зеленский, если не сорвет выборный процесс, станет "козлом отпущения", на которого возбудят уголовное дело по всем совершенным преступлениям киевского режима.

О выборах президента Украины

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американскйи лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.