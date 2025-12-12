Путин: Туркмения вносит вклад в укрепление международной безопасности

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Туркмения вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

"Ваша страна проводит взвешенный внешнеполитический курс вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности", - указал глава государства. Как отметил президент России, сделанный руководством страны 30 лет назад выбор в пользу постоянного нейтралитета, определил "стратегический вектор Туркменистана как независимого и суверенного государства".