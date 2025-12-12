Путин высоко оценил проект Ашхабадской декларации

Туркмения "прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах", отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил проект Ашхабадской декларации, отражающий приверженность закрепленным в Уставе ООН ключевым принципам международных отношений.

Читайте также

История визитов Путина в Туркменистан. Главные события и договоренности

Президент, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, отметил, что Туркмения "прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах".

"В этом контексте хотел бы высоко оценить подготовленный туркменистанскими коллегами проект Ашхабадской декларации. Она призвана стать важным итогом нашей совместной работы в ходе нынешнего форума", - указал глава государства, добавив, что Россия поддерживает документ и высказанную в нем приверженность ключевым принципам международных отношений, закрепленным в Уставе ООН.

"Среди них - миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию", - подчеркнул Путин.