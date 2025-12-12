Медведчук: для Европы Зеленский не столько щит от Москвы, сколько от Вашингтона

В Белом доме все активнее критикуют ЕС и Великобританию, "но и еврочиновники тоже начинают подавать голос против американцев", отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский для Европы больше является щитом от США, чем от России. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Сегодня нелегитимный является для Европы не столько щитом от Москвы, сколько от Вашингтона. В Белом доме все активнее критикуют ЕС и Британию, чего ранее не наблюдалось, но и еврочиновники тоже начинают подавать голос против американцев", - написал он в своей статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".