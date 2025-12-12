Володин направил в комитет ГД законопроект об ответственности регионов за отдых детей

Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы направил в думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства законопроект о повышении статуса региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха", - говорится в сообщении.

Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с Володиным. Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Предлагается повысить статус руководства межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления до уровня глав субъектов РФ, а также включить в составы комиссий представителей региональных органов здравоохранения.

"Внимания к решению вопросов оздоровления детей будет больше. Предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха. С другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности", - сказал Володин.