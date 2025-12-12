Путин беседой с президентом Туркмении открыл серию двусторонних встреч в Ашхабаде

Российский лидер также пообщается с президентами Ирака, Ирана, Турции и премьер-министром Пакистана

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Беседа руководителей двух стран открывает ранее анонсированную Кремлем серию двусторонних встреч.

По словам Путина, политика нейтралитета, которую проводит Ашхабад, помогает двусторонним связям РФ и Туркмении. "Они развиваются успешно, - заметил президент России. - У нас многое сделано в строительстве наших отношений по всем направлениям. И уверен, можно сделать еще больше".

Экономическое сотрудничество Москвы и Ашхабада становится все более диверсифицированным, продолжил российский лидер. Также стороны очень хорошо взаимодействуют на всех международных площадках, добавил он.

Президент России подтвердил приглашение Бердымухамедову посетить неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

Как ожидается, Путин также побеседует с президентами Ирака - Абдель Латифом Рашидом, Ирана - Масудом Пезешкианом, Турции - Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее российский лидер возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркменистана - 12 декабря республика отмечает 30-летие перехода к такой политике, - а также принял участие в форуме в честь Года мира и доверия.