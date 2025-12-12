Лебедев: политика нейтралитета Туркмении содействует успешной реализации задач в СНГ

Приверженность государства принципам постоянного мира, гуманизма и добрососедства как нельзя лучше подтверждается тем, что страна стала признанной площадкой для проведения крупных международных форумов, подчеркнул генсек СНГ

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что политика нейтралитета, которую проводит Туркмения, содействует успешной реализации задач в рамках Содружества.

"Туркменистан проявляет неизменную приверженность своему международно-правовому статусу и на деле подтверждает, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство составляют базовую основу его внешней политики, нацеленной в числе прочего на содействие успешной реализации задач в рамках СНГ", - говорится в видеообращении генсека по случаю 30-летия нейтралитета страны.

Он также отметил, что приверженность Туркмении принципам постоянного позитивного нейтралитета, мира, гуманизма и добрососедства с другими государствами как нельзя лучше подтверждается тем, что страна стала признанной площадкой для проведения крупных международных форумов.

По словам Лебедева, политика постоянного нейтралитета позволяет одновременно активно участвовать в интеграционном сотрудничестве в рамках СНГ. "Знаем, что туркменские друзья активно готовятся к тому, чтобы принять в 2026 году председательство в СНГ. Помня об успешном председательстве Туркменистана в 2012 и 2019 годах, мы не сомневаемся в том, что республика предложит и проведет у себя целый ряд значимых встреч и форумов, способствующих дальнейшему развитию и укреплению дружбы и многостороннего сотрудничества между странами СНГ", - резюмировал он.