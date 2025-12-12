ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ушаков: России может не понравиться новая версия мирного плана США

Москве должны показать то, что американцы согласовывают с европейцами и украинцами, отметил помощник президента по внешнеполитическим вопросам
08:56
обновлено 09:11

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков полагает, что Москве может многое не понравиться в скорректированном после контактов с Киевом мирном плане США.

"Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться", - сказал представитель Кремля журналистам.

"То, что американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должно быть показано нам", - подчеркнул Ушаков. 

