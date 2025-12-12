Путин встретился в Ашхабаде с Пезешкианом
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин провел в Ашхабаде встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
Эта встреча - одна из череды международных контактов росийского лидера на полях форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.
Последний раз руководители России и Ирана общались очно в Китае, где в начале сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества.
С октября между Россией и Ираном действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Страны активно развивают сотрудничество в том числе в военно-технической сфере.
Дальше президенту России предстоят встречи с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Завершит переговорный марафон российского лидера беседа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.