Путин встретился с Эрдоганом на полях форума в Ашхабаде

Беседа проходит в закрытом режиме

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу в Ашхабаде.

Главы государств не стали делать публичных заявлений в присутствии прессы, беседа проходит в закрытом режиме.

В российскую делегацию среди прочих вошли вице-премьер Александр Новак, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Татарстана Рустам Минниханов.

Встреча Путина и Эрдогана проходит на полях Форума мира и доверия. Как ранее сообщил Песков, на заседании форума турецкий лидер говорил о готовности Анкары дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному урегулированию украинского конфликта.

Путин и Эрдоган находятся в постоянном контакте. В прошлый раз очно они встречались 1 сентября в китайском Тяньцзине. После этого президенты дважды говорили по телефону - 7 октября и 24 ноября.