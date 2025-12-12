Ушаков назвал целью Зеленского внести неприемлемые для РФ предложения в план США
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Цель Владимира Зеленского на переговорах в Европе - внести неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Конечно, конечно, по крайней мере, чтоб внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, нет ли ощущения, что Зеленский в Европе пытается сорвать мирный процесс.
Он отметил, что сейчас США по документам работают с украинцами и ведущими представителями нескольких европейских государств. "Мы пока эти бумаги, которые сейчас составляются, с учетом замечаний европейцев и украинцев, не видели, но вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер", - сказал помощник президента России.