Патрушев назвал суверенитет в Мировом океане ключевым национальным интересом РФ

Именно национальные интересы России определяют стратегические цели морской политики, подчеркнул председатель Морской коллегии

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Одним из ключевых национальных интересов России является обеспечение суверенитета и реализация суверенных прав в Мировом океане. На это указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании совета по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

Помощник президента отметил, что один из основных принципов национальной морской политики - обеспечение постоянного взаимодействия и координации деятельности субъектов национальной морской политики по защите интересов России в Мировом океане.

"Ключевыми национальными интересами России являются обеспечение суверенитета и реализация суверенных прав нашей страны в Мировом океане, а также обеспечение устойчивого экономического и социального развития России, в первую очередь ее приморских территорий", - указал глава Морской коллегии.

Патрушев подчеркнул, что именно национальные интересы России определяют стратегические цели морской политики, эффективно реализовать которые можно только совместными усилиями органов госвласти, хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

"Важное место в реализации национальной морской политики на региональном уровне должны играть морские советы приморских субъектов России. Именно они должны обеспечивать в регионах реализацию приоритетов национальной морской политики на региональных направлениях, а также решений Морской коллегии и ее советов", - уточнил он.