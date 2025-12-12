Патрушев назвал суверенитет в Мировом океане ключевым национальным интересом РФ
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Одним из ключевых национальных интересов России является обеспечение суверенитета и реализация суверенных прав в Мировом океане. На это указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании совета по развитию и обеспечению морской деятельности страны.
Помощник президента отметил, что один из основных принципов национальной морской политики - обеспечение постоянного взаимодействия и координации деятельности субъектов национальной морской политики по защите интересов России в Мировом океане.
"Ключевыми национальными интересами России являются обеспечение суверенитета и реализация суверенных прав нашей страны в Мировом океане, а также обеспечение устойчивого экономического и социального развития России, в первую очередь ее приморских территорий", - указал глава Морской коллегии.
Патрушев подчеркнул, что именно национальные интересы России определяют стратегические цели морской политики, эффективно реализовать которые можно только совместными усилиями органов госвласти, хозяйствующих субъектов и общественных организаций.
"Важное место в реализации национальной морской политики на региональном уровне должны играть морские советы приморских субъектов России. Именно они должны обеспечивать в регионах реализацию приоритетов национальной морской политики на региональных направлениях, а также решений Морской коллегии и ее советов", - уточнил он.