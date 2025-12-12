Дмитриев сравнил Рютте с Королем ночи из "Игры престолов"

Специальный представитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале изображение персонажа саги "Игра престолов" Короля ночи, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности к войне.

"Маски сняты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте без маски", - написал он.

Дмитриев также привел цитату Рютте, в которой он заявил: "Мы должны быть готовы к масштабу войны, который пришлось пережить нашим родителям и прабабушкам и прадедушкам".

В саге "Игра престолов" Король ночи является предводителем противников человеческой расы - белых ходоков.