Дмитриев сравнил Рютте с Королем ночи из "Игры престолов"
10:50
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале изображение персонажа саги "Игра престолов" Короля ночи, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности к войне.
"Маски сняты. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте без маски", - написал он.
Дмитриев также привел цитату Рютте, в которой он заявил: "Мы должны быть готовы к масштабу войны, который пришлось пережить нашим родителям и прабабушкам и прадедушкам".
В саге "Игра престолов" Король ночи является предводителем противников человеческой расы - белых ходоков.