Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана
11:20
обновлено 11:24
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, порядка 40 минут ожидавший встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, присоединился к беседе глав государств, передает корреспондент ТАСС.
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком формате.
Делегация РФ ранее по окончании общения с турецкими коллегами в расширенном формате прибыла на встречу с пакистанской стороной.