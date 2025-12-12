Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана

Это связано с затянувшимися переговорами российского и турецкого лидеров, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф © Александр Щербак/ ТАСС

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, порядка 40 минут ожидавший встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, присоединился к беседе глав государств, передает корреспондент ТАСС.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком формате.

Делегация РФ ранее по окончании общения с турецкими коллегами в расширенном формате прибыла на встречу с пакистанской стороной.