Женщины составляют почти четверть попросившихся в РФ политзаключенных с Украины

Из общего числа политзаключенных 18% - это люди возрастом до 30 лет, 62% - возрастом 30-50 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. 22% находящихся на Украине политических заключенных из обратившихся с просьбой об обмене в РФ - женщины. Это следует из списка 100 политических заключенных, который есть в распоряжении ТАСС.

Ранее о создании верифицированного списка и его передаче уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Так, согласно предоставленным данным, мужчины составляют большую часть списка - 78 человек (78%), женщины - 22%.

Из общего количества политзаключенных 18% из них люди возрастом до 30 лет, 62% возрастом 30-50 лет, а возрастная группа "старше 50 лет" составляет 20%, то есть 20 человек. В материалах уточняется, что средний возраст составляет примерно 42 года.

Кроме того, в списке указывается, что подавляющее большинство политзаключенных (89%) - это граждане Украины. "Основная статья обвинения - государственная измена (ч.2 ст. 111 УК Украины) - 61%. Большинство уже осуждены (58%), типичный срок - 15 лет. Основные места содержания - пенитенциарные учреждения Днепропетровской области (44%) и СИЗО крупных городов (Одесса, Киев, Харьков). По характеру деяний: примерно половина (52%) обвиняется в передаче информации, остальные - в коллаборации, участии в формированиях, пропаганде. В 65% случаев мотивы не указаны или оспариваются. Там, где указаны, преобладают идеологические (20%) и финансовые (15%)", - отмечается в документе.

Списки составляются на основе обращений родственников политзаключенных и данных судебной системы Украины. Депутат ранее сообщал, что такие списки формируются и направляются омбудсмену еженедельно. Кузнецов в штабе Захара Прилепина курирует работу по возвращению с Украины гражданских лиц, обвиняемых в содействии Вооруженным силам РФ, либо просто поддерживающих Россию. Родные осужденных на Украине по политическим мотивам людей могут обращаться к депутату через бот обратной связи в Telegram.