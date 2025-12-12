Песков: РФ не в курсе, какие изменения США и Украина внесли в мирный план

При этом представитель Кремля не стал комментировать запланированную на 13 декабря встречу представителей США, Украины и ЕС

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не в курсе того, какие новеллы появились в американском плане мирного урегулирования в процессе работы над ним США и Украины. Об этом в Кремль не поступало никаких уведомлений из Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не поступало [информации из Вашингтона по итогам переговоров США и Украины]", - сказал он. "Сейчас они [американцы] разговаривают с украинцами, что-то там меняется, какие-то вносятся изменения, но мы не знаем какие", - добавил представитель Кремля.

При этом он не стал комментировать запланированную на 13 декабря встречу представителей США, Украины и ЕС. "Нам это непонятно", - сказал Песков, говоря о вероятности участия президента США Дональда Трампа в этой встрече. "Мы не знаем, о чем там будет идти речь", - добавил он.