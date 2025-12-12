Медведев: "Единой России" на выборах надо получить поддержку большинства

По словам политика, у партии есть все возможности, поскольку "Единая Россия" является крупнейшей политической силой страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Единой России" на выборах в Госдуму необходимо получить поддержку абсолютного большинства избирателей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета "Единой России".

"Нам нужно, безусловно, выступить как следует [на выборах в Госдуму], мы понимаем с вами, как. Иными словами - получить поддержку абсолютного большинства избирателей", - указал Медведев.

Для этого, по словам политика, у партии есть все возможности, поскольку "Единая Россия" является крупнейшей политической силой страны, "работают везде и защищает страну в прямом смысле этого слова".