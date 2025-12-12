Медведев: число участников СВО среди кандидатов от ЕР на выборах будет расти

На соответствующих позициях находится 890 ветеранов спецоперации, отметил председатель партии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число участников специальной военной операции среди кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах будет расти. Об этом заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании генсовета "Единой России".

"Важно, что среди нас 890 сейчас на соответствующих позициях ветеранов спецоперации, наши герои, участники СВО, защитники Отечества теперь видят то, чем занимается "Единая Россия" непосредственно, участвуют в этой работе, поэтому число участников специальной военной операции среди кандидатов от партии будет расти", - сказал Медведев.