Медведев: конституция определяет ценности РФ и формирует основу для развития

Председатель партии уточнил, что для "Единой России" это не общие слова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Конституция определяет фундаментальные ценности России и формирует основу для развития страны. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии.

Политик начал заседание генсовета с поздравления с Днем Конституции РФ, отметив, что 12 декабря уже не является выходным днем, но все понимают значение основного закона для страны.

"[12 декабря] безусловно, очень важный день для нашей страны, поскольку основной закон определяет фундаментальные ценности нашей страны и формирует в конечном счете основу для развития. Безусловно, скрепляет единство нашего общества", - подчеркнул Медведев.

Председатель партии уточнил, что для "Единой России" это не общие слова. "[Это] именно то, с чем мы пойдем на выборы в Государственную думу", - сказал он.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.