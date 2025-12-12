Медведев: фракция ЕР в 2025 году внесла 248 законодательных инициатив

Председатель партии напомнил, что программа формировалась на основе предложений граждан, поэтому получила название народная программа

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме в текущем году внесла 248 законодательных инициатив. Об этом сообщил на заседании генерального совета ЕР председатель партии Дмитрий Медведев.

"Только в этом году фракция "Единая Россия" в Государственной думе внесла 248 законодательных инициатив", - отметил Медведев, добавив, что абсолютное большинство инициатив принималось в рамках народной программы.

Он напомнил, что программа партии формировалась на основе предложений граждан, поэтому получила название народная программа. "Сейчас мы практически завершаем ее исполнение", - добавил Медведев.

По словам председателя партии, удалось добиться увеличения финансирования мероприятий народной программы в 2026 году на 174 млрд руб. "Эти деньги, напомню, пойдут на капитальный ремонт школ, на модернизацию научной инфраструктуры, на лечение редких и сложных заболеваний, на социальную газификацию, развитие села, строительство дорог и также, конечно, поддержку фонда "Защитники Отечества", - сказал он, подчеркнув важность этих направлений для большого количества граждан России.