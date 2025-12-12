"Единая Россия" назвала себя "партией российской цивилизации"

В обращении к членам партии, сторонникам и гражданам говорится, что она видит свою роль в том, чтобы быть "мостом между обществом и государством, между традициями и будущим"

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" в своем обращении к членам партии, сторонникам и согражданам заявила, что рассматривает себя как "партию российской цивилизации".

"Мы - партия российской цивилизации. Мы - за диалог, а не разделение", - говорится в обращении, принятом генсоветом ЕР.

В документе подчеркивается, что партия видит свою роль в том, чтобы быть "мостом между обществом и государством, между традициями и будущим".

В обращении указывается, что три исторических флага - имперский, советский и российский - рассматриваются партией как "символы единой судьбы страны". Партия отметила, что опирается на историческое наследие, не отвергая прошлое и не замыкаясь в нем. "Это - крепкий фундамент для процветающего будущего всей России", - говорится в обращении.

"Единая Россия" также заявила о приверженности принципам социальной справедливости. По мнению партии, государство должно обеспечивать разумный баланс между интересами бизнеса и общества, поддерживая тех, кто нуждается в помощи, и создавая условия для честного заработка.

Партия подчеркнула, что объединяет людей труда, чьи достижения формируют благополучие страны и обеспечивают ресурсы для системы социальной поддержки, здравоохранения, образования, культуры, а также для обороны и безопасности.