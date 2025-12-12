Малышева: фальсифицируя факты политики ЕС пытаются изменить сознание общества

Новые тезисы, которые при частоте упоминания не будут требовать какого-либо подтверждения, а будут восприниматься в общественном пространстве как истина, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Политики стран Евросоюза, которые фальсифицируют факты, говоря о России, делают это целенаправленно, пытаясь изменить сознание европейского общества. Такое мнение высказала ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева, комментируя высказывания политиков ЕС о том, что за последние 100 лет Россия напала на 19 стран.

"Чисто обывательски хотелось бы сказать, что это фантазия, но, на самом деле, такие заявления нужно воспринимать очень серьезно, потому что они нацелены на изменение сознания общества, если посмотреть на частоту этих заявлений и то, с какой уверенностью они произносятся", - сказала Малышева.

Она отметила, что цель таких заявлений - запустить в общественное сознание новые тезисы, которые при частоте упоминания уже не будут требовать какого-либо подтверждения, а будут восприниматься в общественном пространстве как истина.

"Это определенные, я считаю, подходы к фальсификации, которые не утруждаются оперированием фактами, а используют именно информационно-психологический формат атаки на сознание, которые всегда рушатся об историческую правду. Поэтому, когда мы говорим об отстаивании этой исторической правды, здесь нужно даже не парирование, а просто подтверждение тех событий архивными документами, воспоминаниями, которые не дали бы информационно-психологическим атакам достигнуть своей цели", - подчеркнула Малышева.