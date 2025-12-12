Лавров: проект "Открой твою Россию" будет содействовать укреплению диалога

Россия развивается как современная, открытая миру страна, поэтому пользуется неподдельным интересом у иностранных туристов, подчеркнул глава МИД

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Программа въездного туризма "Открой твою Россию" является эффективным инструментом, содействующим достижению общенациональных целей и укреплению межкультурного диалога. Об этом говорится в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам мероприятий в рамках программы "Открой твою Россию", которую реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ), Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок (ЦСР).

"Россия развивается как современная, открытая миру страна, поэтому пользуется неподдельным интересом у иностранных туристов. Мы придаем большое значение комфортному пребыванию, стремимся познакомить с богатейшим культурно-историческим разнообразием нашей многонациональной и многоконфессиональной Родины. Исходим из того, что такие туристические обмены способствуют налаживанию добрососедских связей, упрочению атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между странами и народами. Убежден, что реализация программы "Открой твою Россию" внесет свой вклад в общенациональные усилия, будет содействовать популяризации туристического потенциала субъектов Российской Федерации, укреплению межкультурного диалога, продвижению объективного образа нашей страны в глазах широкой мировой общественности", - говорится в тексте приветствия, которое зачитала заместитель директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Елена Галактионова.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что в рамках работы эксперты агентства и региональные команды старались фокусироваться на иностранных рынках, при этом раскрывая туристический потенциал российских субъектов. "Какие целевые аудитории регионы для себя определяют при разработке туристического маршрута? Какой портрет туриста, то есть с кем они планируют работать, для кого они формируют этот туристический маршрут? Мы провели серьезную диагностику вместе с регионами <…>. И уже в процессе диагностики регион понимал свои сильные и слабые стороны, где необходимо действительно приложить максимум усилий для того, чтобы сформировать тот самый интересный туристический маршрут, чтобы он стал "мечтой" для нашего целевого туриста, который захотел приехать в Россию и посмотреть именно этот туристический маршрут", - сказала глава агентства.