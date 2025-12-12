Путин заявил, что будет рад видеть президента Ирака с визитом в России

Абдель Латиф Рашид во время переговоров с российским лидером в Ашхабаде отметил, что хотел бы нанести визит в Российскую Федерацию и встретиться с ним

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Ирака Абдель Латифом Рашидом заявил, что будет рад видеть его в России в любое время.

Президент Ирака во время переговоров с российским лидером в Ашхабаде отметил, что хотел бы нанести визит в Российскую Федерацию и встретиться с ним.

"Уважаемые господин президент! Мы с вами уже говорили на этот счет. У вас есть приглашение в Россию, мы всегда будем рады вас видеть в любое удобное для вас время, по линии МИДа согласуем", - ответил Путин.

Российский лидер в завершение переговоров еще раз отметил: "[Будем] рады видеть вас в России. Еще раз хочу подчеркнуть, будем считать, что это официальное приглашение".

Путин также уточнил, что они с президентом Ирака всегда могут созвониться и переговорить. "Так что будем в контакте", - подытожил он.

