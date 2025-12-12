Путин: Россия поддерживает территориальную целостность Ирака
15:24
обновлено 15:40
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия властей страны по стабилизации обстановки. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Ирака Абделем Латифом Рашидом.
"Хочу подчеркнуть: мы всегда выступали за территориальную целостность Ирака, всегда поддерживали усилия руководства страны по стабилизации [обстановки]. Можете не сомневаться, позиция носит принципиальный характер", - подчеркнул российский лидер.
Он также указал, что согласен с президентом Ирака в том, что ситуация в регионе требует постоянных консультаций и внимания со стороны Москвы.