Посольство РФ призвало ФРГ снизить накал антироссийской риторики

Российская сторона считает, что ФРГ следует перестать нагнетать истерию, связанную с якобы ведущейся подготовкой России к нападению на одну или несколько стран НАТО

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ призвало германскую сторону снизить накал антироссийской риторики.

"Призываем германскую сторону снизить накал антироссийской риторики и перестать нагнетать истерию, связанную с якобы ведущейся подготовкой России к нападению на одну или несколько стран НАТО", - говорится в комментарии посольства.

В диппредставительстве напомнили, что "ни на чем не основанные домыслы" неоднократно опровергались президентом России Владимиром Путиным. "Наша страна не угрожает европейским государствам и подтверждает заинтересованность в предметном обсуждении мирных инициатив по Украине, учитывающих интересы безопасности России и способствующих устранению первопричин украинского конфликта", - констатировали в посольстве.

"На этом фоне вызывает сожаление, что европейские элиты продолжают делать ставку на поддержание жизнеспособности киевского режима, продолжение войны до последнего украинца и срыв любых подвижек в направлении мирного урегулирования", - резюмировали в посольстве.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на форуме в Германии, призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили "деды и прадеды". Он также в очередной раз призвал страны НАТО тратить больше на оборону.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения назвал "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.