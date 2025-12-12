Слуцкий: бессрочная заморозка активов РФ пошатнет позиции евро

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что решение о заморозке активов для последующей выдачи репарационного кредита киевском режиму "будет переходом рубикона, за которым последует шквал ответных мер" со стороны РФ

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Евросоюз нанесет серьезный урон своей экономике и пошатнет позиции евро как мировой резервной валюты, если решит бессрочно заморозить российские активы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Окончательно решение по российским резервам планируется принять на саммите ЕС 18-19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель выстрелит сразу в обе ноги европейской экономике и заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что решение о заморозке активов для последующей выдачи репарационного кредита киевском режиму "будет переходом рубикона, за которым последует шквал ответных мер" со стороны РФ. "Евробюрократы своим грабежом в русофобской агонии запускают программу самоуничтожения ЕС, разрушая основы его правовой системы и принципа консенсуса", - добавил парламентарий.

Он также выразил уверенность, что ситуация вокруг российских активов не ограничится только судебными спорами. "Межгосударственный воровской сговор в пользу бандеровской клики дорого обойдется" верхушке ЕС, написал Слуцкий.

Заморозка российских активов

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.