Захарова назвала власти ЕС "наперсточниками"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала бессрочную блокировку российских активов

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала европейские власти "наперсточниками" после решения о бессрочной блокировке российских активов.

"Наперсточники", - сказала она ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать решение Совета Евросоюза о бессрочном блокировании суверенных активов России.

По плану Еврокомиссии бессрочная заморозка активов - это первый этап для их экспроприации под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.