Захарова напомнила фон дер Ляйен, что не РФ, а ЕС несет издержки

Официальный представитель МИД РФ отметила анекдотичность ситуации

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее высказываниями о российских активах, что именно ЕС несет издержки.

"Фон дер Ляйен: "Мы посылаем России четкий сигнал о том, что до тех пор, пока продолжается эта жестокая агрессивная война, издержки России будут неуклонно расти", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? - отметила она. - Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород".