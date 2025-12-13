Захарова посоветовала Еврокомиссии "улететь с планеты"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию о том, что Европейская Служба внешних связей рекомендовала избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку посоветовала Брюсселю выпустить заявление о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, "покуда на ней остались русские". Так дипломат прокомментировала информацию о том, что Европейская Служба внешних связей рекомендовала избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты, в частности европейским дипломатам рекомендуется не быть запечатленными на камере вместе с российскими.

"На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением. Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета", - написала дипломат в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что новый девиз Брюсселя - "фотографии все, дело ничто".