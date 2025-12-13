Лавров: РФ видит опасные тенденции наращивания военного потенциала на Балканах

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что покровители Приштины игнорируют положения гарантирующей территориальную целостность Сербии резолюции СБ ООН 1244

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия отмечает опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для сербской газеты "Политика" по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

Лавров подчеркнул, что западные покровители Приштины долгие годы игнорируют положения базовой для косовского урегулирования резолюции СБ ООН 1244, гарантирующей территориальную целостность Сербии. "Признав односторонне провозглашенную "независимость" края, они продолжают поощрять чинимый приштинской "верхушкой" сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской "армии". Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах", - указал он.

"Видим в этом и прямое нарушение дейтонских договоренностей, прежде всего закрепленных в приложениях 1-А "О военных аспектах мирного урегулирования" и 1-В "О стабилизации в регионе", - подчеркнул министр.