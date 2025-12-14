ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ушаков: Россия очень четко изложила свою позицию по мирному плану

Вашингтон понимает взгляд Москвы, добавил помощник президента
08:59
обновлено 09:11

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва очень четко изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине и она была понятна Вашингтону. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ушаков уточнил, что в случае, если в мирный план после консультаций США с Европой и Украиной будут внесены какие-то изменения, это вызовет резкие возражения со стороны России.

"Мы очень четко изложили нашу позицию [по мирному плану по Украине], которая, вроде, была понятна американцам", - указал Ушаков. 

