Ушаков: Россия очень четко изложила свою позицию по мирному плану

Вашингтон понимает взгляд Москвы, добавил помощник президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва очень четко изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине и она была понятна Вашингтону. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ушаков уточнил, что в случае, если в мирный план после консультаций США с Европой и Украиной будут внесены какие-то изменения, это вызовет резкие возражения со стороны России.

"Мы очень четко изложили нашу позицию [по мирному плану по Украине], которая, вроде, была понятна американцам", - указал Ушаков.