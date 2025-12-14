В ГД не ожидают отказа ЕС от деструктивной линии в ближайшее время

Однако есть вероятность наладить отношения с США, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) не откажется от деструктивной линии в отношениях с Россией в ближайшее время, но есть вероятность наладить отношения с США. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, что страны Запада "побегут" восстанавливать отношения с РФ после окончания конфликта на Украине.

"Что касается линии Евросоюза, то наверняка она будет оставаться весьма деструктивной на ближайший период времени точно. Что касается Вашингтона, здесь шансов больше, просто потому что у США есть своя стратегия среднесрочная, и в этой стратегии конфронтация с Россией не является приоритетом", - сказал депутат.

По его мнению, действия Запада будут неоднородными.

"Если Фицо с рядом других европейских руководителей многое делают для улучшения отношений с Россией, то вряд ли это можно сказать о всех европейских политиках", - отметил парламентарий. Он добавил, что на Западе есть политические силы, преимущественно левого толка, которые в принципе выступают за мир и не заинтересованы в бесконечном нагнетании конфронтации с Россией, "но не они определяют политику Европейского союза на данный момент".

Что касается западного бизнеса, то его позиция тоже будет дифференцирована, считает Новиков.

"Часть западного бизнеса имеет такой опыт сотрудничества, с тем же "Газпромом", с другими российскими компаниями. Этот опыт у них сохраняется, этот опыт был для них позитивным", - отметил депутат.