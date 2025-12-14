Песков объяснил продолжительность переговоров Путина и Эрдогана в Ашхабаде

Лидеры обсуждали очень чувствительные темы, в таких случаях сложно контролировать время, сообщил представитель Кремля

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Ашхабаде 12 декабря обсуждали очень чувствительные темы. В ходе таких обсуждений очень сложно контролировать время, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжительные переговоры лидеров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Встреча Путина и Эрдогана в Туркмении продлилась в общей сложности около 1,5 часа.

"Естественно обсуждаются очень чувствительные темы. В ходе таких обсуждений, как правило, очень сложно контролировать время", - пояснил Песков. Он также отметил, что у Путина далее была запланирована встреча с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и "нужно спешить туда".

"Получается такая ситуация цейтнота со всех сторон", - уточнил он.