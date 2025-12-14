Эксперт Первушин: отказ от зеленой повестки не поможет Берлину

Кризис будет нарастать, отметил политолог

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вынужденный отказ от зеленой повестки из-за дешевого российского газа не спасет Берлин, кризис в германской экономике будет только нарастать. Такое мнение ТАСС выразил политолог Борис Первушин, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости реформ и глубокой модернизации страны.

В последние годы Германия переживает экономический кризис, третий год подряд ей угрожает рецессия. Выступая на партийном съезде ХСС в Мюнхене, Мерц заявил, что Германия перестанет отказываться от чего бы то ни было, как это делали предыдущие правительства. По его словам, эра идеологии закончилась.

"Отказ от недорогих энергоносителей из России, утрата "северных потоков", зависимость от американского и другого дорогого газа сделали немецкую модель развития уязвимой, если не сказать неэффективной", - указал Первушин.

По его словам, Германия после этого так пока и не смогла сформировать новые экономические опоры.

Политолог обратил внимание, что Берлину даже пришлось отказываться от привычной зеленой повестки, чтобы хоть как-то поддержать конкурентоспособность германской продукции.

"Помогло не сильно, экономический кризис будет только нарастать", - полагает собеседник агентства.