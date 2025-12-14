МИД РФ: Альянс цивилизаций ООН необходим для выживания человечества

Инициатива создания альянса доказала свою востребованность в качестве платформы для противодействия таким угрозам, как ксенофобия, расизм, дискриминация и радикальный национализм, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Диалог цивилизаций в условиях глубоких мировых трансформаций необходим для выживания человечества. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Глобальном форуме "Альянса цивилизаций" в Эр-Рияде, текст выступления есть в распоряжении ТАСС.

"В текущем году мы отмечаем знаковую дату - 80-летие Организации Объединенных Наций. Этот юбилей заставляет нас с особой остротой осознать непреходящую ценность многосторонности, заложенной в ООН ее основателями, - сказал дипломат. - В условиях глубоких мировых трансформаций и нарастающих противоречий наша организация становится не просто идеалом, а практической необходимостью для выживания человечества".

По его словам, Альянс цивилизаций как одна из важнейших инициатив в рамках ООН "олицетворяет собой именно эту живую гуманистическую часть нашей работы - умение слышать друг друга, находить общее в различиях и совместно созидать будущее". "Сегодня он продолжает играть особую роль в продвижении межкультурного, межцивилизационного и межконфессионального диалога и сохранения многообразия ценностей и традиций наций, народов и государств, - отметил Логвинов. - Инициатива создания альянса доказала свою востребованность в качестве платформы для противодействия таким угрозам, как ксенофобия, расизм, дискриминация и радикальный национализм".

Россия стояла у истоков создания Альянса, "в качестве члена Группы друзей последовательно и всесторонне поддерживает его деятельность". "Рассматриваем альянс как уникальную площадку для укрепления духовно-нравственных ценностей, - заявил глава департамента МИД РФ. - Данные ценности лежат в основе внешнеполитической философии России, которая, исторически являясь многоконфессиональным и многонациональным государством, продолжает отстаивать нравственные начала в международной жизни, продвигать в межгосударственном общении принципы честности, правды, добра и справедливости".