МИД РФ: G20 подчеркнула опору на Устав ООН, как того и хотела Россия

Посол по особым поручениям дипведомства Марат Бердыев напомнил, что на прошедшем Йоханнесбурге саммите "двадцатки"его участники единогласно утвердили совместную декларацию лидеров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) на саммите в ЮАР подчеркнула опору на Устав ООН, за этот подход традиционно выступает Россия. Об этом говорится в статье посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева по вопросам G20, АТЭС и Большого евразийского партнерства в газете "Путеводитель международного бизнеса".

Дипломат напомнил, что на прошедшем Йоханнесбурге саммите G20 его участники единогласно утвердили совместную декларацию лидеров - документ, подчеркивающий необходимость достижения стабильного мира в регионах планеты как фактора обеспечения экономического роста и устойчивого развития.

"Важно, что в духе традиционно излагаемого Россией подхода, "двадцатка" подчеркнула императив опоры на многостороннее сотрудничество и Устав ООН как его краеугольный камень, включая такие его базовые принципы, как дружественные связи между государствами и защита прав человека для всех: без различия расы, пола, языка и религии", - подчеркнул Бердыев.

Саммит Группы двадцати прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Участие в нем принимали все страны G20 за исключением США. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.