Статья

Сроки украинского урегулирования и невступление Киева в НАТО. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

Сроки урегулирования конфликта на Украине, вопрос невступления Киева в НАТО и переговоры в Берлине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет 15 декабря в Кремле встречу с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым.

Об украинском урегулировании

Ставить сроки в украинском урегулировании является "самым неблагодарным делом".

Путин открыт "к серьезному миру, к серьезном решениям": "Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек".

Президент США Дональд Трамп и его команда искренне хотят мира на Украине и прикладывают усилия для этого: "Мы высоко ценим эти усилия".

Россия не хочет вести мирные переговоры по украинскому регулированию "в мегафонном формате".

О невступлении Украины в НАТО

Юридически обязывающий Украину документ о невступлении страны в НАТО является краеугольным камнем переговоров по урегулированию: "Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных".

О переговорах в Берлине