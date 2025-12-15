Сроки украинского урегулирования и невступление Киева в НАТО. Темы брифинга Пескова
Сроки урегулирования конфликта на Украине, вопрос невступления Киева в НАТО и переговоры в Берлине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет 15 декабря в Кремле встречу с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым.
Об украинском урегулировании
- Ставить сроки в украинском урегулировании является "самым неблагодарным делом".
- Путин открыт "к серьезному миру, к серьезном решениям": "Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек".
- Президент США Дональд Трамп и его команда искренне хотят мира на Украине и прикладывают усилия для этого: "Мы высоко ценим эти усилия".
- Россия не хочет вести мирные переговоры по украинскому регулированию "в мегафонном формате".
О невступлении Украины в НАТО
- Юридически обязывающий Украину документ о невступлении страны в НАТО является краеугольным камнем переговоров по урегулированию: "Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных".
О переговорах в Берлине
- США не информируют Россию в режиме реального времени о ходе контактов по Украине в Берлине: "Сейчас работа ведется <…> между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, [что] от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается".