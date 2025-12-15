ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Сроки украинского урегулирования и невступление Киева в НАТО. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС
10:16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Булкин/ ТАСС

Сроки урегулирования конфликта на Украине, вопрос невступления Киева в НАТО и переговоры в Берлине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин проведет 15 декабря в Кремле встречу с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым.

Об украинском урегулировании

  • Ставить сроки в украинском урегулировании является "самым неблагодарным делом".
  • Путин открыт "к серьезному миру, к серьезном решениям": "Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек".
  • Президент США Дональд Трамп и его команда искренне хотят мира на Украине и прикладывают усилия для этого: "Мы высоко ценим эти усилия".
  • Россия не хочет вести мирные переговоры по украинскому регулированию "в мегафонном формате".

О невступлении Украины в НАТО

  • Юридически обязывающий Украину документ о невступлении страны в НАТО является краеугольным камнем переговоров по урегулированию: "Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных".

О переговорах в Берлине

  • США не информируют Россию в режиме реального времени о ходе контактов по Украине в Берлине: "Сейчас работа ведется <…> между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, [что] от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается".
 
