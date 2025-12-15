В России появится единая линейка школьных учебников по географии

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выполнить задачу должно правительство РФ с привлечением Русского географического общества, РАН, заинтересованных вузов и научных организаций. Доклад Путин ждет до 1 апреля. Поручение дано по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации.