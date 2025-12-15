Представители МИД РФ и Монголии позитивно оценили сотрудничество стран

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский и государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Лханаджавын Мунхтушиг провели встречу на полях 11-й сессии конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский и государственный секретарь МИД Монголии Лханаджавын Мунхтушиг на встрече позитивно оценили состояние и атмосферу двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась на полях 11-й сессии конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, которая проходит в Дохе 15-19 декабря.

"Стороны позитивно оценили состояние и атмосферу двустороннего сотрудничества на различных направлениях, отметили уровень взаимодействия в многосторонних форматах, в том числе в ходе текущей работы двух делегаций на конференции", - отметили в дипведомстве.

В министерстве добавили, что в рамках встречи стороны отметили полезность практики подобных мероприятий в целях консолидации международных усилий по противодействию коррупции на основе базовых принципов, заложенных в Конвенции 20 лет назад.

Встреча состоялась по инициативе монгольской стороны.