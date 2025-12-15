Захарова: дети для Зеленского всегда были расходным материалом
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Дети для Владимира Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на частный дом в Каменке-Днепровской, в результате которой пострадала 11-летняя девочка.
"Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров", - написала в Telegram-канале Захарова.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по частному дому в Каменке-Днепровской, в результате пострадала 11-летняя девочка, ее состояние оценивается как тяжелое.
Кроме того, Балицкий указал, что принято решение о срочной транспортировке ребенка в Мелитопольскую областную больницу. Девочке оказывается вся необходимая помощь.