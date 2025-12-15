ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Захарова: дети для Зеленского всегда были расходным материалом

Для Владимира Зеленского они являются инструментом выколачивания средств из западных спонсоров, заявила официальный представитель МИД России
17:08
обновлено 17:20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Дети для Владимира Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на частный дом в Каменке-Днепровской, в результате которой пострадала 11-летняя девочка.

"Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров", - написала в Telegram-канале Захарова.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по частному дому в Каменке-Днепровской, в результате пострадала 11-летняя девочка, ее состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, Балицкий указал, что принято решение о срочной транспортировке ребенка в Мелитопольскую областную больницу. Девочке оказывается вся необходимая помощь. 

