Галузин обсудил с помощником главы МИД КНР урегулирование на Украине

Замглавы МИД РФ и Лю Бинь также затронули вопросы взаимодействия с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе консультаций обсудил с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем ситуацию вокруг Украины и урегулирование украинского кризиса, а также взаимодействие с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Предметно рассмотрены ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского кризиса, тематика взаимодействия с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа, вопросы сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений", - отметили в ведомстве.

"Обсуждение прошло в дружественной, конструктивной и доверительной атмосфере, присущей российско-китайским отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - указали в МИД РФ.