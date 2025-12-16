СБ назвал меры по противодействию оргпреступности с использованием ИКТ

Совет безопасности РФ считает необходимым усилить противодействие распространению в интернете запрещенной информации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) РФ считает необходимым усилить противодействие распространению в интернете запрещенной информации. Такое решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности СБ, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Поручено усилить меры по противодействию распространению в сети Интернет как запрещенной информации, так и сведений, способствующих незаконной деятельности правонарушителей", - сказали в пресс-службе.

"Выработаны конкретные решения по совершенствованию профилактики противоправной деятельности лидеров и участников преступных группировок, находящихся в местах лишения свободы", - указали в Совбезе.

Также на заседании "поставлены задачи по совершенствованию межведомственного взаимодействия в борьбе с преступлениями, совершаемыми организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), предупреждению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в составы преступных формирований". Участники заседания отметили "важность внесения новаций в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих криминализацию отдельных деяний с использованием цифровых технологий и регулирование вопросов оборота криптовалюты".

Еще один вывод комиссии - "необходимость укрепления международного сотрудничества в борьбе с высокотехнологичными преступлениями".

"Намечены намечены и другие дополнительные мероприятия организационного и правового характера", - добавили в пресс-службе.