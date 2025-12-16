В ООН заявили о семи случаях убийства военнопленных РФ на Украине за месяц

Виновные во всех нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности, сообщили в организации

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 16 декабря. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с середины ноября зафиксировало четыре убийства российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) и проводит расследование по заявлениям о еще трех подобных инцидентах. Об этом сообщил глава управления Фолькер Тюрк.

"Моя команда также зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы рассматриваем достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах", - сказал он на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека. Тюрк подчеркнул, что "виновные во всех нарушениях прав человека и гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности".

В июне УВКПЧ подтверждало убийства ВСУ 26 небоеспособных человек, включая российских военнопленных, с февраля 2022 года. Кроме того, ооновская структура сообщала, что располагает сведениями о пытках военнопленных со стороны ВСУ. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркивал, что признание УВКПЧ этих зверств "должно получить развитие", виновные должны быть привлечены к ответственности.