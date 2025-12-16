Омбудсмены России и Украины обменялись письмами для военнопленных

Корреспонденцию доставят адресатам к Новому году

Редакция сайта ТАСС

НОВАЯ ГУТА /Белоруссия/, 16 декабря. /ТАСС/. Российский и украинский омбудсмены передали друг другу письма от близких для военнопленных, они будут доставлены адресатам в ходе двусторонней акции по обмену посылками к Новому году. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы передали друг другу письма для военнопленных, которые будут им доставлены до начала Нового года вместе с посылками, которые нам помогает сформировать Международный комитет Красного Креста", - сказала Москалькова на встрече.

Она также отметила, что стороны договорились продолжить работу по поиску без вести пропавших. "Благодаря этой работе мы помогли украинской стороне установить судьбу нескольких десятков человек, и они нам тоже помогли установить судьбу российских военнослужащих, которые находились либо в плену, либо в госпитале", - сказала Москалькова.

На вопрос главы региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ и Республике Беларусь Рании Машлаб о том, как часто стороны готовы проводить встречи, Москалькова отметила, что "по мере необходимости". Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в свою очередь подтвердил, что "готов встречаться хоть каждый день, если будут позитивные результаты" от таких встреч.