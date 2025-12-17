В Кремле считают важной работу с обращениями на прямую линию в течение года

Это касается и выявления проблемных тенденций в обращениях, и их урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Практика работы с поступившими обращениями от граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным на протяжении всего года важна - это самое ценное. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

"После того как был создан Общероссийский народный фронт, началась практика продолжения работы [с обращениями граждан] по окончании программы на протяжении всего года, фактически ежегодно речь идет об обработке всего массива [поступивших данных], и огромное количество граждан получают решение своих вопросов", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что это касается и выявления проблемных тенденций в обращениях, и их урегулирования. "Это, наверное, самое ценное. Сколько точно за все время [проведения прямой линии поступило обращений] - мы не считали, я не думаю, что это так важно, хотя теоретически это можно сделать, но то, что сейчас практика работы на протяжении всего года - это, наверное, самое главное", - заключил он.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая в 2025 году вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, начнется ровно в полдень 19 декабря. На данный момент от россиян поступило больше 1,6 млн обращений. Вопросы будут принимать вплоть до окончания эфира.