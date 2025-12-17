Лавров: США сохраняют открытость к диалогу с РФ по некоторым вопросам

Россия приветствует позитивные отличия администрации американского президента Дональда Трампа от команды Джо Байдена, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует открытость нынешней администрации Соединенных Штатов к диалогу по ряду вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам.

"Нас очень тревожат действия Военно-морских сил Соединенных Штатов, в целом воинственные заявления Пентагона о том, что в дополнение к незаконным действиям по потоплению гражданских судов без суда и следствия в Карибском море они планируют еще и наземную операцию. Все это, конечно же, подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене. Но тем не менее открытость к диалогу Соединенные Штаты сохраняют. Не по всем вопросам, да. В целом в ряде случаев президент [США Дональд] Трамп заявляет, что он уже все решения принял, нужно их только осуществлять, - отметил Лавров. - Но мы все-таки приветствуем позитивное отличие нынешней администрации от администрации [бывшего президента США Джо] Байдена, которая вообще ни с кем, ни о чем не хотела разговаривать, да и сама не была способна на какие-то мало-мальски практически значимые поступки".