Лавров: РФ и Иран хотят нормализовать ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Глава российского МИД отметил, что оба государства стремятся "вывести за скобки деструктивные сценарии"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Москва и Тегеран хотят политико-дипломатическим путем нормализовать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, стремясь вывести за скобки деструктивные сценарии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"И мы, и Иран хотим стабилизировать ситуацию, нормализовать ее и категорически вывести за скобки любые рецидивы силовых методов. Исключительно политико-дипломатические решения это то, что нужно в данной ситуации",- отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.