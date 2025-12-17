Лавров: РФ и Иран хотят нормализовать ситуацию вокруг иранской ядерной программы
11:41
обновлено 12:11
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Москва и Тегеран хотят политико-дипломатическим путем нормализовать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, стремясь вывести за скобки деструктивные сценарии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
"И мы, и Иран хотим стабилизировать ситуацию, нормализовать ее и категорически вывести за скобки любые рецидивы силовых методов. Исключительно политико-дипломатические решения это то, что нужно в данной ситуации",- отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.