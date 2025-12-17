Лавров: РФ оптимистично настроена на наращивание стратегического партнерства с Ираном
11:47
обновлено 12:12
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Москва оптимистично настроена в отношении наращивания стратегического партнерства с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
"У меня здесь очень, я скажу, оптимистичные ожидания в плане дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства в полном соответствии с новым договором", - сказал министр.